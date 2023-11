Norge må ta mindre risiko

Regjeringen kan bruke flere oljemilliarder neste år enn det økonomene så for seg for kort tid siden. Takket være mye flaks. Men det økonomiske handlingsrommet blir mindre i årene framover, og det kan bli virkelig smalhans dersom vi får litt uflaks. Da må politikerne virkelig prioritere, altså si mer nei til alle gode formål.

Vi må ikke glemme årsakene til den høye inflasjonen. Gjenhentingen etter pandemien og Russlands invasjonskrig i Ukraina er de to viktigste faktorene. Samtidig slår følgene av krigen i Ukraina inn som store utgiftsposter på det norske statsbudsjettet. Det koster å ta imot flyktninger og å hjelpe landet både økonomisk og med krigsmateriell. På toppen av dette er det bred enighet om å styrke Forsvaret ytterligere her til lands.

22 prosent av statsbudsjettets utgifter betales nå med oljepenger. For femten år siden var denne andelen bare seks prosent. Norge har kort og godt blitt mye mer avhengig av at Oljefondet er stort. Samtidig er Norge blitt mer sårbar for utviklingen på verdens børser, siden Oljefondet vokser mer og mer som internasjonal pengemaskin. Direkteinntektene fra oljevirksomheten på norsk sokkel utgjør en stadig mindre andel av fondet.

Høyre-nestleder Henrik Asheim ønsker å stramme til og går inn for at «handlingsrommet skal gå til investeringer og ikke til stadig økende løpende utgifter til velferd». Dette er en god idé og i tråd med intensjonen i handlingsregelen da den ble innført av Stoltenberg I-regjeringen i 2001.

