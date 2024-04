Norge må legge til 6,8 milliarder kroner for å nå Natos forsvarsutgiftsmål

På toppen av forsvarsbudsjettet for 2024, må regjeringen legge på minimum 6,8 milliarder kroner for å nå Natos felles mål for landenes forsvarsutgifter, ifølge VGs opplysninger. Mye tyder på at Ap/Sp-regjeringen allerede har tatt dette signalet, og vil følge opp i det reviderte statsbudsjettet i mai. For to uker siden lovet statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at hans regjering ville nå Natos felles mål om minimum to prosent av BNP til forsvarsformål nå i 2024.

– Fra første juli har vi nådd to-prosentmålet, sa Støre til VG 14. mars. – Han (Stoltenberg) er orientert denne planen, la han ti

Norge skal nå Natos to-prosentmål for forsvarSituasjonen der ute og behovet her hjemme gjør at vi må styrke Forsvaret nå. Norge skal nå Natos to-prosentmål allerede i år. Den sikkerhetspolitiske situasjonen er alvorlig. Vi må leve med et farligere og mer uforutsigbart Russland, trolig i lang tid. Mange land rundt oss investerer i et større og sterkere forsvar. Det gjør vi også. Vi skal ta ansvar for vår egen sikkerhet, og vi skal være med å ta ansvar for europeisk sikkerhet, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

