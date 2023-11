Norge krever umiddelbar våpenhvile

Demonstranter møtte de nordiske politikerne med krav om våpenhvile på Gaza, da møtet i Nordisk råd ble innledet på Stortinget i går.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

KLASSEKAMPEN: Støre mot strømmenKrisa i Gaza splitter Norge fra de andre nordiske landene. I går forsvarte statsminister Jonas Gahr Støre kravet om våpenhvile.

Kilde: Klassekampen | Les mer ⮕

NETTAVISEN: Fem ganger så dyr strøm i Sør-Norge som i Nord-NorgeKontinental prissmitte gir sørlendingene høye strømpriser.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

VGNETT: Norge alene i Norden om å støtte våpenhvile i Gaza: - Var ikke et alternativ å avståSom eneste nordiske land stemte Norge for FN-resolusjonen om umiddelbar våpenhvile i Gaza. Det var ikke noe alternativ å avstå, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Men Finland mente at resolusjonen var «ubalansert»

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

DAGBLADET: Tydelig tale fra NorgeDet var en djerv beslutning av Norge å stemme for en humanitær våpenhvile på Gaza.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGSAVISEN: Støre til trossamfunn: – Dette er ikke en krig som skjer i NorgeKrigen i Gaza skal ikke antenne konflikter i norske gater, understreker statsminister Jonas Gahr Støre. Onsdag møtte han de ulike trossamfunnene i Norge.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕

DAGBLADET: Krever våpen-svar om GazaSV ber utenriksminister Espen Barth Eide om en garanti for at norske våpen ikke blir brukt i krigføringen på Gaza.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕