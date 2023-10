Norge har fått en digitaliseringsminister. Denne gangen kan det utgjøre en forskjell.

Inneværende stortingsperiode er nå halvspilt, og det er snart to uker siden lagleder og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) gjorde omrokeringer og satte inn nye folk i mannskapet. Trønderen Karianne Oldernes Tung (Ap) blir ny digitaliserings- og forvaltningsminister i regjeringen, og på nyåret blir hun kaptein for et nytt departement.

Det er flere grunner til at det er viktig at digitalisering og kunstig intelligens (KI) får en person på toppen som kan ansvarliggjøres politisk. Både mulighetene og risikoen som ligger i kunstig intelligens, må koordineres fra regjeringshold. Hvis ingen har et tydelig ansvar for dette teknologiområdet, er det heller ingen som står fremst i å drive frem utviklingen.

