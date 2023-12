Norge fordømmer angrepet på skipet Strinda

– Dette er et alvorlig og uakseptabelt angrep, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund Harald Solberg etter at Strinda ble truffet av en rakett mandag kveld.Statssekretær Eivind Vad Petersson i Utenriksdepartementet sier Norge fordømmer angrepet på det sterkeste. Han viser i likhet med Rederiforbundet til regionens betydning for verdenshandelen. – Det er av avgjørende betydning at handelsveiene til sjøs er sikre og trygge.

Norge er en sterk pådriver for å opprettholde internasjonal orden på havene, sier Petersson. Rederiforbundet oppfordrer norske myndigheter til å samarbeide tett med land både i regionen og i verden ellers om å ta situasjonen og utviklingen på største alvor.De må bidra til at konflikten mellom Israel og Hamas ikke utvides til en regional krig med enorme konsekvenser både for regionen og for resten av verden, mener Solberg. Israel kom i helgen med en lignende oppfordrin





