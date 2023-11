Norge - Færøyene 2-0

DETTE ER HØSTEN vi regnet med at stemningen ville være på topp og at vi fort kunne være EM-klare med en kamp igjen, alternativt på vei til Hampden Park i Glasgow for å ta poenget eller poengene vi trengte for å realisere drømmen om det første sluttspillet siden år 2000. Og så møter vi Færøyene på et glissent Ullevaal stadion.

Bli varslet om siste nytt: Få Nettavisen-appen til iPhone og Android her! Ikke et vondt ord om Færøyene eller færøysk fotball, husk Klaksvik og Magne Hoseth, men det var ikke sånn det skulle være. Hadde Norge menn A hatt Tyskland 2024 på radaren denne kvelden, ville det nemlig vært stinn brakke på landslagsarenae

:

NETTAVİSENSPORT: Børs: Slik spilte Norge mot FærøyeneHer er Nettavisens vurdering av de norske spillerne i privatlandskampen mot Færøyene.

Kilde: NettavisenSport | Les mer »

NETTAVİSEN: Støre har ledet Ap ned i et synkehullVille ikke dette være det riktige tidspunktet for å debattere om man har riktig partileder?

Kilde: Nettavisen | Les mer »

NETTAVİSEN: Dette skriver avisene om økonomi fredag 17. novemberDe viktigste sakene om økonomi i norske aviser fredag 17. november.

Kilde: Nettavisen | Les mer »

NETTAVİSEN: Dette skriver avisene om børs fredag 17. novemberDe viktigste sakene om finans og børs i norske aviser fredag 17. november.

Kilde: Nettavisen | Les mer »

NETTAVİSEN: Dette skriver avisene om økonomi torsdag 16. novemberDe viktigste sakene om økonomi i norske aviser torsdag 16. november.

Kilde: Nettavisen | Les mer »

NETTAVİSEN: Dette skriver avisene om børs torsdag 16. novemberDe viktigste sakene om finans og børs i norske aviser torsdag 15. november.

Kilde: Nettavisen | Les mer »