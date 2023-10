Norge blant 120 FN-land som ber om våpenhvile i Gaza

I teksten tas det til orde for «en umiddelbar, varig og vedvarende humanitær våpenhvile som fører til opphør av fiendtlighetene». 14 land stemte mot og 45 land avsto.

Før avstemningen ble et utkast til endring i resolusjonsteksten, forfattet av Canada, diskutert. Dette utkastet fikk ikke nok stemmer til å bli vedtatt. 88 land stemte for, blant dem Norge. 55 land stemte mot og 23 avsto fra å stemme.

Israel har avvist resolusjonsteksten ettersom den ikke nevner Hamas. «Det eneste stedet denne resolusjonen hører hjemme, er i historiens søppelbøtte», sa Israels FN-ambassadør Gilad Erdan torsdag. Bred støtteFNs hovedforsamling samlet seg til en nødsesjon som startet torsdag. En lang rekke land har siden holdt innlegg. Fortsatt gjenstår en lang rekke land på talerlisten, blant dem Norge. headtopics.com

– Resolusjonen oppfordrer til en umiddelbar stans i kamphandlingene. Dette er viktig blant annet for å sikre at humanitær assistanse kan komme inn i Gaza. Forhandlingene om resolusjonsteksten har vært preget av ulike syn blant FNs medlemsland. Det er ikke overraskende i en så polariserende konflikt. Norge har engasjert seg i dette arbeidet, for å få på plass en resolusjon som har bred støtte i det internasjonale samfunnet, sier utenriksministeren.

Les mer:

Nettavisen »

Norge blant 120 FN-land som ber om våpenhvile i GazaFNs hovedforsamling har med støtte fra 120 land vedtatt en ikke-bindende resolusjon som tar til orde for en umiddelbar humanitær våpenhvile på Gazastripen. Les mer ⮕

FNs hovedforsamling vedtar resolusjon med bønn om humanitær våpenhvile i GazaSiste nytt fra Dagbladet: FNs hovedforsamling har med støtte fra 120 land vedtatt en ikke-bindende Gaza-resolusjon som Jordan står bak. 14 land stemte mot og 45 land avsto. I ... Les mer ⮕

– står i fare for å rykke ned fra Nations LeagueULLEVAAL (VG) (Norge – Frankrike 1–2) Frankrike ble et nummer for store for Norge. Nå må Norge kjempe mot nedrykk fra Nations League. Les mer ⮕

FN forbereder seg på å stemme over Gaza-resolusjonFNs hovedforsamling forbereder seg på å stemme over en ikke-bindende Gaza-resolusjon forfattet av Jordan, men mange land har ennå ikke holdt sine innlegg. Les mer ⮕

Gass-smell for Norge: 44.000 kroner mindre per innbyggerOljegiganten Equinors skatteseddel krymper kraftig. Les mer ⮕

Økokrim slår alarm: Verdifull skog hogges ulovlig i Norge, skadene er alvorlige­ Les mer ⮕