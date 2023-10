Norge blant 120 FN-land som ber om våpenhvile i Gaza

I teksten tas det til orde for «en umiddelbar, varig og vedvarende humanitær våpenhvile som fører til opphør av fiendtlighetene». 14 land stemte mot og 45 land avsto.

Jordan har forfattet resolusjonsutkastet, som måtte ha støtte fra to tredeler av FN-medlemmene som var til stede i salen.– Vi er glade for å ha stemt for denne resolusjonen sammen med de fleste av FNs medlemsland og mange av våre nærstående land.

Før avstemningen ble et utkast til endring i resolusjonsteksten, forfattet av Canada, diskutert. Dette utkastet fikk ikke nok stemmer til å bli vedtatt. 88 land stemte for, blant dem Norge. 55 land stemte mot og 23 avsto fra å stemme. headtopics.com

Canada presenterte sitt forslag til endring i teksten fordi det jordanske utkastet ikke navnga Hamas. Den jordanske formuleringen, som altså ble vedtatt, nevner ikke Hamas.

