Norge bør spille en rolle i gjenoppbyggingen av Gaza

Det er en betydelig sjanse for at Hamas’ tunneler og raketter indirekte har blitt finansiert av norsk bistand. Norges støtte bør endres slik at den bygger opp under krefter som ønsker en permanent fred der israelere og palestinere lever side om side i hver sine stater. Bør den norske bistandspolitikken revurderes fordi den indirekte har støttet opp om Hamas? Vi tror svaret er ja.

Hamas har kontrollen i Gaza, mens de palestinske selvstyremyndighetene de siste femten årene i realiteten kun har styrt Vestbredden. Utenriksminister Espen Barth Eide understreker at Utenriksdepartementet kontinuerlig har sett igjennom hvordan støtten brukes. Forsikringene er ikke betryggende. Det er velkjent fra bistandsforskning at det giverne på papiret finansierer ofte er noe annet enn det de reelt sett bidrar til





