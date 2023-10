Norge anbefales å kutte utslippene til nær null innen 2050

Resultatet er en omfattende rapport. Den anbefaler blant annet regjeringen å ikke lete etter mer olje i nye områder, og ikke lene seg på kvotekjøp eller fangst og lagring av CO₂ for å nå lovfestede klimamål.Siviløkonom Martin Skancke ledet Oljefondets arbeid med klimarisiko. Nå har han ledet regjeringens Klimautvalg 2050.å utarbeide en strategi for sluttfasen av norsk petroleumsvirksomhet som legges frem for Stortinget så raskt som mulig.

– Politikken i Norge er veldig tydelig på at olje og gass er noe som skal fases ut, sier Andreas Bjelland Eriksen (Ap). – Nei. Også i en verden som skal fase ut fossile energikilder så er det rom for å utvikle norsk sokkel.

– Hadde det ikke skapt mer forutsigbarhet om det hadde vært tydeligere på hvordan Norge skal avvikle oljeindustrien? Omstillingen til et lavutslippssamfunn bygges på at eksisterende utslipp skal fjernes eller reduseres kraftig gjennom redusert aktivitetsnivå, endret atferd og bruk av nullutslippsteknologi. headtopics.com

Lave energipriser ikke settes som hovedmål for energipolitikken. Energiprisene må reflektere samfunnets kostnader ved å skaffe ny kraft til veie. Prising av utslipp tas i bruk så langt mulig, og det utarbeides en forpliktende opptrappingsplan for karbonprisen også etter 2030.

Det legges frem helhetlige klima- og energiplaner for Stortinget hvert annet år, og at det søkes brede og ambisiøse klimaforlik.Det etableres et klimapanel som skal bidra til et faglig grunnlag for klimapolitikken og til å identifisere muligheter og utfordringer. headtopics.com

Norge øker innsatsen for reduserte utslipp i andre land. Denne innsatsen må komme i tillegg til oppfyllelse av Norges klimamål. Handelspolitikken utvikles som verktøy i overgangen til et lavutslippssamfunn og en sirkulær økonomi.EUs regelverk for omstilling gjennomføres i et høyere tempo.En forutsetning for å kutte utslippene er ifølge utvalget at elektrifiseringen av samfunnet lykkes: I karbonbudsjettet for 2050 er nærmest alle utslipp på norsk sokkel, i industrien og i veitrafikken borte.

