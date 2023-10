Nordmenn strømmer til disse organisasjonene:

Den israelske hæren opplyste mandag at de i løpet av det siste døgnet har gjennomført over 600 angrep mot Gazastripen. Døgnet før ble det gjennomført 450 angrep.

Nå er flere sivile på Gazastripen uten tilgang til vann, strøm og medisiner og vi ser at mange sivile er på flukt. Les også Ble et ansikt på Hamas-terroren – nå er hun død MedlemsvekstStatsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa i et intervju med NRKs Helgemorgen søndag at kamphandlingene må stanses umiddelbart.

– Så heter det i folkeretten at det må være forholdsmessig, og det skal tas hensyn til sivile. Den streken er langt overgått nå, sa Støre til NRK. Les også – Norge bør utvise den israelske ambassadøren Fra og med lørdag 28. oktober har organisasjonen fått 293 nye medlemmer. Bare siden forrige mandag har 1353 nye medlemmer strømmet til.– Vi har sett en enorm økning i antall mye medlemmer og økonomiske bidrag til Palestinakomiteens arbeid de siste ukene. headtopics.com

– De brutale angrepene på Gazastripen, hvor mer enn 3000 barn er drept på tre uker, gjør inntrykk på oss alle, og vi er mange som ser at mer krig ikke er løsningen for en rettferdig fred for palestinere og israelere.

– Israel er blitt utsatt for den største massakren på sivile jøder siden Holocaust. Landet er nå i en eksistensiell kamp. Dersom Israels fiender, som sier de vil utslette den jødiske staten, merker svakhet, vil det bli nye massakrer som 7. oktober, mener Myrland. headtopics.com

Bella Hadid om Israel/Palestina-konflikten: – Hjertet mitt blørHalvt palestinske Bella Hadid beklager for at hun ikke har sagt noe om konflikten mellom Israel og Palestina. Les mer ⮕

Israel-Palestina-konflikten: Beklager seg: - Tilgi meg for min taushetFram til nå har modellen holdt seg taus om konflikten mellom Israel og Palestina. Les mer ⮕

«Hva skal jeg mene nå?»Konflikten mellom Israel og Palestina beskrives som en av verdens vanskeligste. Les mer ⮕

Israel om nettilgangen i Gaza: – Gjør det vi må for å sikre styrkene våreI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

Krigens pris: – Barna mine skrikerSØR-ISRAEL (VG) Israelske soldater håper på en bakkeinvasjon, samtidig som innbyggerne på Gaza holder pusten. Les mer ⮕

Israel/Gaza-krigenDet israelske militæret har varslet en «utvidelse» av bakkeoperasjonen på Gazastripen etter meldinger om intense luftangrep fredag kveld. Les mer ⮕