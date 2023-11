Nordmenn spiste to kilo mindre kjøtt i fjor

Karianne Spetaas Henriksen, fagsjef for ernæring i Animalia, peker på at kjøtt som var på fryselagrene til bedriftene ved årsskiftet, inngår i forbruksstatistikken for det året kjøttet ble produsert, ikke det året det ble konsumert.

– Når vi ser på salgstall hittil i år, så kan det virke som vegetar/vegan-trenden er avtagende, sier kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, Kine Søyland til – Og selv om produktene blir sett på som mer bærekraftige enn kjøttprodukter, blir de ikke sett på som sunnere. Dette er på grunn av de lange ingredienslistene på produktene, sier Varela-Tomasco til E24.

86-åringen tar i intervjuet sterkt til orde for en tostatsløsning – staten Israel og en palestinsk stat. Dette er en tilnærming til konflikten som har hatt bred internasjonal støtte i flere tiår, men som ikke har materialisert seg. Tiden er nå inne, mener paven.

I år er det 30 år siden Oslo-avtalen ble undertegnet av palestinernes leder Yasser Arafat og Israels statsminister Yitzhak Rabin. Norge var dypt involvert i de hemmelige forhandlingene som førte fram til avtalen.

I 2013 leverte 50.374 personer inn melding om yrkesskade til Nav. Da fikk 13 prosent avslag. I 2022 var antallet 45.074. 31 prosent fikk avslag. Det viser tall 18 personer ble drept i masseskytingen, som skjedde i en bowlinghall og på en bar i Lewiston 25. oktober. Foto: Matt York / AP / NTBUSAs president Joe Biden og førstedame Jill Biden drar fredag til Lewiston i delstaten Maine, der 18 personer ble skutt og drept i en bowlinghall og på en bar.

