Nordmenn må velge mellom kjøtt og olje

ADHD i parforhold: «Han kjeder seg fort og ombestemmer seg kontinuerlig, noe som gjør forutsigbarhet og planlegging vanskelig. Også i sexlivet.»

UD: Flere nordmenn har kommet seg ut fra VestbreddenI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

Riksrevisjonen: Nordmenn betaler over 700 millioner for mye i gebyrerEn rekke etater tar for høye gebyrer for sine tjenester. Verstingene er Brønnøysundregistrene og politiet, ifølge riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. Les mer ⮕

Terrorfaren øker i Europa: - Ser ikke forskjell på nordmenn og svenskerBRUSSEL (TV 2): - Islamistene har en konflikt med alle de skandinaviske landene, ikke bare Sverige, sier professor og terror-ekspert, Michael Dantinne. Les mer ⮕

Shoppefallet fortsetter: – Husholdningene er under pressFor tredje måned på rad shoppet nordmenn mindre enn foregående måned. Les mer ⮕

Kritisk til bankenes ekstreme inntjening, mens folk sliterBankene kommer ikke til å senke rentene av fri vilje, derfor må en regulering av banksektoren på plass, mener Andrea Thorup, som arbeider for å omstille pengesystemet. Les mer ⮕

Avviser tiltak for de sykeste barna: Vi mangler folk, advarer psykologeneIkke alle jubler over en foreslått endevending av barnevernet. Ifølge Psykologforeningen er spesielt ett av tiltakene urealistisk. Les mer ⮕