– Nordmenn i Gaza forteller sterke historier om frykt

I helgen ble Israels krigsinnsats mot Hamas trappet opp og utvidet med blant annet bakkestyrker og stridsvogner.

– Situasjonen for norske borgere i Gaza blir stadig mer alvorlig, og vi er svært bekymret for hvordan de har det, sier kommunikasjonsrådgiver i UD, Siri R. Svendsen, til Nettavisen. Les også Nordmenn strømmer til disse organisasjonene: – Enorm økning Sterke historierI tillegg er det nesten ikke strøm å oppdrive i Gaza.

På søndag uttalte USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan at egyptiske myndigheter er nå innstilt på å slippe amerikanske og andre utenlandske borgere fra Gaza gjennom grenseovergangen Rafah sør på Gazastripen.

Men Hamas, ifølge Sullivan, vil ikke tillate utenlandske borgere å reise fra Gaza og stiller en rekke betingelser.

Israel fortsetter opptrappingen av offensiven mot Gazastripen. Imens har flere tusen desperate mennesker brutt seg inn i FNs nødhjelpslagre i enklaven for å få mat.

