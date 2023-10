Nordmann i orkan-drama i Mexico: – En total ødeleggelse av hele byen

Orkanen «Otis» traff strandbyen Acapulco i Mexico onsdag, og minst 27 personer er meldt omkommet, ifølge landets innenriksminister.Orkanen var en kategori 5-orkan, med vindhastigheter over 73 meter per sekund.Landets innenriksminister, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, har meldt at orkanens herjinger har krevd minst 27 menneskeliv.

– Det er bare hell og lykke at jeg snakker med deg nå. Jeg kunne like gjerne ha gått i vei, sier Hellingsrud på telefon til VG, samtidig som han er på vei til hovedstaden Mexico City.«Otis» traff strandbyen Acapulco, som ligger langs stillehavskyst, som en kategori 5-orkan. Det er en av de kraftigste stormene som har truffet landet.

Vindhastigheten økte raskere enn forventet, og var på over 73 meter i sekundet da orkanen traff land. Fortsatt er det uklart hvor store skader den har forårsaket.Orkaner dannes over havet under lavtrykk når havoverflaten er minst 26,5 grader og luften i atmosfæren over er fuktig. headtopics.com

Kun en time før orkanen føk innover strandbyen, fikk de flere tusen som var på gruvemessen, beskjeden om hva som ventet de. Det er han glad for i ettertid, siden taket og veggene på hotellet han bodde på, ble smadret av «Otis».– Man er ikke særlig høy i hatten når taket raser ned, i rommet du har evakuert til for natten. Da tenkte jeg selvsagt at dette var slutten på visa, men jeg er veldig glad for at jeg overlevde og har kommet meg i trygghet, forklarer Hellingsrud.

– Det verste har vært å ikke fått varslet de hjemme. De må ha hatt det fryktelig fælt, i påvente av noen livstegn fra meg. Når jeg endelig fikk dekning, så tikket det inn noe voldsomt med meldinger og ubesvarte anrop. Heldigvis har jeg nå fått formidlet at jeg er trygg. headtopics.com

