Nordlandsbunaden til Lill Heidi Haugsvær er ødelagt

Nordlandsbunaden som Lill Heidi Haugsvær en gang bar med stolthet, ligger nå sammenrullet i en veske.– Nå er snart helsa mi brukt opp på dette, sier 60-åringen fortvilet.Marerittet startet i 2022, da Haugsvær planla å bruke bunaden i dåpen til barnebarnet.Bunaden ble kjøpt på nittitallet hos Husfliden i Tromsø og var blitt litt trang. To måneder før dåpen i april, fant hun ut at hun skulle få den lagt ut.

– Så, en dag holdt jeg på å få hjerteinfarkt. På vinduene i butikken der Arvesøm holdt til var det plutselig gråpapir. Jeg tenkte «I alle dager, har hun gått konk?».– Til slutt svarte Hovind, og jeg fikk komme til systua i starten av mai i år. Jeg var lettet da jeg fant bunaden der.

– Det jeg reagerer veldig på valg av stoff, det ville vi aldri gjort uten å spørre kunden om det er greit. Det ødelegger jo bunaden.– Det er mye som er galt. Linningen er sydd på feil, og det mangler hekter og hemper. Stoffet i siden er veldig klumpete.STRUKKET: Disse rynkene skal være tette hele veien. Foto: Une Marvik Hagen– Den er sydd for stor, og det er sluppet ut for mye på selene. Stakk og liv er ikke sydd sammen på riktig måte. headtopics.com

Politiet i Innlandet vil ikke opplyse hvor mange anmeldelser de har mottatt på selskapet, men TV 2 hjelper deg kjenner til to, som begge er henlagt. Nysveen sier hun har forståelse for at det oppleves frustrerende at en sak blir henlagt, men legger til at hun uansett oppfordrer alle som opplever svindel om å anmelde.En annen av Arvesøms tidligere kunder er Veronika Charlotte Berntsen Hanssen (29).

– Men det verste av alt var at vi så at det hadde blitt klippet i stakken og sydd på en ny lapp. Stakken hadde fått en ny skjøt foran og en ny bak.– Jeg ble helt knust, sier hun.

