Nordiske utenriksministre vil ha pause i kamphandlingene i Midtøsten

Også Finland står ved EUs standpunkt, men utenriksminister Elina Valtonen understreker behovet for raskest mulig å få humanitær hjelp inn i Gaza.Islands utenriksminister Bjarni Benediktsson er klar på at for å dempe spenningene og bringe inn nødhjelp til Gaza, er det nødvendig med en stans i kamphandlingene.Norge var det eneste nordiske landet som stemte for FN-resolusjonen forrige uke om en umiddelbar våpenhvile på Gazastripen.

Fire av de fem nordiske utenriksministrene møtte pressen etter at de onsdag hadde et møte i Oslo i forbindelse med Nordisk råd. Danmark deltok digitalt.

