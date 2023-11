Nordisk råds sesjon på Stortinget: Stoltenberg: - Vi lever i en farlig tid

Generalsekretæren er en varm tilhenger av det nordiske samarbeidet, men påpeker samtidig at forsvarssamarbeid og sikkerhetspolitikk tidligere ikke var noe tema for Nordisk råd. NATO-MEDLEM: Stoltenberg sier i talen at alle Nato land er enige om at Ukraina skal bli medlem av alliansen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2Nato-lederen nevner den pågående krigen som foregår i Midtøsten mellom Hamas og Israel, med grusomme menneskelige lidelser og hvor tusenvis av uskyldige rammes.

– Det er også viktig at denne krigen ikke trappes opp til en stor regional konflikt. Iran, Hizbollah og andre grupper må ikke misbruke situasjonen til å eskalere, legger han til. – Det alternativet har ikke Ukraina. Dersom Ukraina slutter å forvare seg, så blir de okkupert og okkupasjon er ikke fred, sier han.

