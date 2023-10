Norconsult prises til inntil 6,8 milliarder kroner

Ingeniørrådgivningsselskapet Norconsult prises til mellom 5.654 og 6.845 millioner kroner i selskapets forestående børsnotering, med et indikativt prisintervall på 19 til 23 kroner per aksje, ifølge en

«Det indikative prisintervallet er kun indikativt og den endelige tilbudsprisen kan bli satt imellom, under eller over det indikative prisintervallet», heter det. I forbindelse med notering vil det bli solgt inntil rundt 95 millioner eksisterende aksjer fra dagens aksjonærer, samtidig som en overtildelingsopsjon til tilretteleggerne åpner for salg av ytterligere femten prosent, tilsvarende over 14 millioner aksjer.

Institusjonelle investorer kan tegne seg for aksjer med minstebeløp to millioner kroner, mens private investorer og ansatte i Norconsult kan tegne seg for beløp mellom 10.500 kroner og inntil 2 millioner kroner. headtopics.com

Det er også åpning for at kvalifiserte ansatte kan tegne seg for beløp over to millioner kroner, men at dette må gjøres innen institusjonelle tilbudet. Norconsult er et av Nordens ledende selskaper for rådgivende ingeniører, arkitekter og samfunnsplanleggere.Selskapet har rundt 6000 medarbeidere, hvorav rundt 3700 er aksjonærer.

I 2022 hadde Norconsult en netto omsetning på 7,5 milliarder kroner, opp fra 6,6 milliarder kroner året før. Driftsresultatet var på 626 millioner kroner, mens på bunnlinjen lå det igjen rundt 454 millioner kroner etter skatt, begge på linje med fjoråret. headtopics.com

Per første halvår 2023 var netto omsetning på 4,4 milliarder kroner og driftsresultatet (EBIT) på 478 millioner, opp fra en omsetning på 3,8 milliarder kroner og et EBIT-resultat på 417 millioner kroner i samme periode i fjor.Tegningsperioden for det institusjonelle tilbudet løpet fra 31. oktober kl. 09:00 til 8. november kl. 14:00, mens tilbudet til private og ansatte løper fra 31. oktober kl. 09:00 til 8. november kl.

