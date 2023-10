Nora Haukland om ny serie og leilighet

Torsdag kveld var det duket for Alexandra Joner (33) og Eccentric People halloweenfest på Michaels i Oslo. En rekke kjente ansikter dukket opp, og blant dem var influenser Nora Haukland (26).. Overfor Dagbladet forteller 26-åringen at hun har et sterkt forhold til anledningen, og at det betyr ekstra mye for henne å kunne være noen andre for en kveld. Derfor er forventningene til festen høye..

- Åh, jeg klarer egentlig ikke å tenke på det. Jeg tenker at vi tar ting som det kommer, og det blir jo litt drama! Så det blir spennende.. Når en venninnegjeng er tett på hverandre, og det blir filmet, så blusser det fort opp litt dramatikk. Haukland tror kanskje det å se det igjen kan vekke gamle følelser.. - Når man ser ting på TV så går man litt inn i det igjen.

