Nok et krisekvartal for XXL – knuses av lavpriskonkurrent

Det har vært en marerittaktig reise for XXL-aksjonærene de to siste årene. Fredag la den kriserammede sportsutstyrskjeden frem nok en kvartalsrapport preget av sviktende salg og pressede marginer.

XXLs varelager er betydelig redusert, men de dyreste varene skiller seg fortsatt ut som usedvanlig tungsolgte. Dette binder opp mye kapital og legger press på likviditeten.– Vi ser at produkter med høyere prispunkter har betydelig høyere omsetningstid. I noen kategorier er det – for å være helt ærlig med dere – total stillstand. Dette er selvfølgelig utfordrende for oss.XXL har de siste årene slitt med fallende markedsandeler.

Ifølge Skeie hadde Sport Outlet et driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) på 100 millioner kroner forrige kvartal. Resultat før skatt var rundt 90 millioner. – Vi kommenterer generelt ikke på forhold ved våre konkurrenter, men det er alltid bra med konkurranse. Det skjerper oss. Retningen vi nå har staket ut, der vi skal erstatte kapitalintensive varer med lave og medium prispunkter med høy verdi for pengene, den er solid.– Dette tror vi sterkt på i tiden fremover – også opp imot konkurransen. headtopics.com

I løpet av de fire siste kvartalene har XXL tapt nesten 1,3 milliarder kroner. Markedsverdien av egenkapitalen er nå skarve 900 millioner kroner, etter et kursfall på 97 prosent siden høsten 2020.

