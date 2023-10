Nok en overgangsrekord knuses for å sikre seg toppscorer

I sommer slo Brentford sin egen overgangsrekord to ganger. Nathan Collins fra Wolverhampton ble signert for 23 millioner pund og står som dyrestefor londonklubben. Denne sesongen har det likevel gått seigere for Thomas Frank og hans stolte bier. I januar er det derfor forventet at klubben igjen skal ut og flytte på rekorder. Denne gangen må Brentford også bryte overgangsrekorden for en hel liga.

Den danske landslagsspilleren Matt O’Riley har hatt en forrykende sesongstart i Celtic-drakta med 6 scoringer og fire assist på de første 13 kampene. Både mot Lazio og Atletico Madrid noterte den sentrale midtbanespilleren seg med scoring.har Brentford plan om å «teste» Celtics standhaftighet.

Overgangsjournalist Romano mener det er mulig for Brentford å lykkes med fremstøtet, men legger til at Premier League-klubben må være villig til å gi bud på O’Riley som overgår Scottish Premierships rekord på 29 millioner euro, da saudiarabisk klubb hentet Celtic-stjerna Jota i sommer (for så å dumpe ham noen måneder senere).Dette betyr at Brentford må opp over 25 millioner pund og samtidig skyve på klubbens egen overgangsrekord. headtopics.com

Les mer:

Sporten_com »

Venstresiden tar ikke voldsproblemet alvorlig nok, mener anerkjent mannsforskerRichard V. Reeves vil kvitte seg med begrepet «giftig maskulinitet». Les mer ⮕

Nok nåI dag har politiet opprettet straffesak mot Gjert Ingebrigtsen. Nå må familietragedien som har preget norske medier få bli nettopp det: en familietragedie. Mediesirkuset må ta slutt. Henrik, Filip og Jakob må få leve et idrettsliv i offentligheten uten å blande inn privatlivet. Les mer ⮕

Gwyneth Paltrow har fått nok: Vil forlate HollywoodSuperstjernen vil kvitte seg med kontroversielt selskap og forlate rampelyset. Les mer ⮕

Ønsker stopp i å stille klokka: - Ikke gode nok grunnerPrinsippet med å stille klokka fram og tilbake stammer fra gammelt av, og EU vurderer å skrote systemet. Kan dette være siste året vi stiller klokka? Les mer ⮕

Nok en Arsenal-spiller på utleie som er strålende fornøyd med å være borte fra EmiratesDet har skjedd et skifte før denne sesongen. Mikel Arteta har fått knadd troppen sin mer etter sine ønsker, noe som har sendt flere spillere på utleie. Resultatet viser seg på Premier League-tabellen. Les mer ⮕

Klopp om Nunez’ monsterbom: – Kunne ikke brydd meg mindreLiverpool vant, Darwin Núñez scoret. Likevel måtte Jürgen Klopp svare på spørsmål om nok en gigantisk miss fra spissen. Les mer ⮕