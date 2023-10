Nok en Arsenal-spiller på utleie som er strålende fornøyd med å være borte fra Emirates

Selv om London-klubben gikk på et tungt 1-2 nederlag (selv med Ødegaards kanon av en scoring), styres det fortsatt i retning Champions League-kvalikplass på Arsenal. Flere spillere på utleie skjønner at de ikke er del av maskineriet til Arteta.

Både Matteo Guendouzi og Lucas Torreira har skapt entusiasme på utleie hos respektive Marseille i Ligue 1 og Serie A-klubben Fiorentina. Her går det mot permanent overgang for begge, der Arsenal får inn rundt 250 millioner til klubbkassa.I tilfellet William Saliba på utleie er utfallet fortsatt usikkert. Ute av Arsenal-troppen for 2020-21 sesongen vanket det U23-kamper på den sterke midtstopperen.

Til sommeren er utleieoppholdet over, der Marseille vil ha mer. Saliba stortrives i Marseille, men innrømmer at han er statist i forhandlingene. -Jeg har aldri lagt skjul på at det er godt å være her. Jeg vet ikke hva fremtiden min bringer, det er fortsatt to måneder igjen. Jeg tror at diskusjonene mellom Arsenal og Marseille finner sted i slutten av mai, begynnelsen av juni. Å bli er er definitivt ingen dårlig idé…, men det avhenger ikke av meg, sier Saliba ifølge For Pablo Maris frister ikke den usikre situasjonen på Emirates. headtopics.com

