Noen sier «du solgte jo bare hasj?». Men jeg har blitt skutt og knivstukket.

For at noen skal kunne sitte og være hippie et sted, er det krig et annet sted.

Les mer:

Klassekampen »

De 10 skumleste spillene du kan spilleHvis du liker å bli skremt mens du spiller er disse spillene det du bør velge. Les mer ⮕

Det blir en variert julemeny for de yngste på byens teaterscenerTeatrene i Bergen setter opp velkjente julehistorier for de yngste, men noen våger å tenke nytt. Les mer ⮕

– Noen elever har ikke støvler eller regntøy, og de går tynnkleddeDe siste årene har rektor Kirsti Birkevold ved Vardenes skole sett mer og mer fattigdom blant elevene. Nå vil hun hjelpe. Les mer ⮕

Får et tilbud større enn noen andre fotballspillere i verdenshistorienAl-Hilal har fått Saudi-Arabia til å pumpe opp oljeprisen slik at de kan betale den argentinske superstjernen Lionel Messi mer penger enn noen andre fotballspillere i verdenshistorien. Les mer ⮕

Hadia Tajik stiller gode spørsmål – noen år for sentDet haster å finne gode løsninger for å redde pengene og planeten, skriver Hadia Tajik. Nå som hun ikke lenger har makt. Les mer ⮕

Mens bomberegnet fortsetter på Gazastripen, brenner det under føttene på NetanyahuJERUSALEM (Aftenposten): Mange i Israel krever at statsministeren må gå av. Les mer ⮕