– Noe slikt har jeg aldri opplevd før på kino

Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.jeg hadde bestemt oss for å utfordre skjebnen: Med grøsser på kino. Datoen var fredag den trettende. Det burde være den perfekte temakvelden for noe slikt, hva? Ja, kanskje det ...

Men Eksorsisten i seg selv var ikke poenget her. Den druknet litt i alt som skjedde rundt. Vi fikk nemlig servert en versjon av den som hadde nesten fullt kommentarspor. Fra filmens start, og nesten helt til slutten. Slikt burde vel være forberedt Blu-ray-utgaven, hva? Eller en spesialutgave kjøpt digitalt? Vel, ikke denne gangen.Vi ble servert

Omtrent som folk på sin første akustiske konsert, som prater i vei og overdøver artisten. Kanskje de gikk kommentarsporskolen i det daglige? Og ville praktisere kunnskapen derfra ute blant folk?ønske at de på kinolerretet kunne hysjet litt. For på kvelder som dette hadde det vært greit med noen påminnere. Skuespillerne kunne brått ha henvendt seg i retning kamera, sagt hysj i alle tilfelle, og så gått tilbake til rollene sine i filmen. headtopics.com

Når man blir sliten i kjeven, så overlater man ordet til sidemannen. Alle må få si det de har på hjertet, på demokratisk vis. Vi var så «heldige» å sitte midt i salen også, slik at opplevelsen av lyd og bilde skulle være best mulig.

Men, når alt dette er sagt: I fremtiden skulle jeg ønske at Bergen Kino kunne satt opp egne forestillinger, kun for dem som ønsker å snakke sammen gjennom hele filmen.

