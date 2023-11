Niño har blitt sak på Stortinget: – Helt feil om dyret skal miste livet

– Personlig er jeg veldig glad i Dyreparken i Kristiansand. Det hadde vært hyggelig om den kom dit, slik at det norske folk kan få se på den.– Men alt kan endre seg, sier Johnsen.Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) fra Agder har utfordret klima- og miljøministeren på å endre regelverket.

Ifølge den norske forskriften skal man omplassere heller enn å avlive i saker der noen har fraktet truede arter ulovlig inn i Norge. Men det gjelder kun for truede arter på liste A, altså de mest truede. Servalen er på liste B.Begge politikerne påpeker at dette kun er en regel i Norge. Den internasjonale cites-konvensjonssonen, som den norske forskriften er basert på, skiller ikke mellom dyr på liste A og B.

– Vil statsråden ta grep for å sikre at forskriften er bedre i samsvar med konvensjonen? spør Thorsvik i sitt spørsmål til ministeren.– Jeg mener saken med servalen viser at forskriften ikke i stor nok grad ivaretar hensynet om at avlivning alltid bør være siste utvei, sier hun.Da BT kontakter Klima- og miljødepartementet, henviser de til statsrådens skriftlige svar til begge representantene.

