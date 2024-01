Nina Hanssen skriver bok om «Little Scandinavia»

Forfatter og journalist Nina Hanssen har skrevet bok om såkalte «Little Scandinavia». Hun skriver at en del som besøkte avdelingen ble noe overrasket over løsningene der og lurte på om prosjektet innebar en sikkerhetsrisiko. – Når de har forlatt avdelingen har de endret mening. Også de innsatte som ble plukket ut ved loddtrekning sa at de følte at de var med på et historisk prosjekt der de fikk lære masse om hvordan kriminalomsorg kan være, sier hun.

HANSSEN: Nina Hanssen har skrevet bok om det norske og amerikanske fengselssystemet. Foto: Heiko Junge / NTB Hun opplevde også at de ansatte oppfattet sin egen jobb som mer meningsfull nå, ettersom det var større muligheter for aktiviteter sammen med de innsatte. – Prosjektet har gitt meg tro på at det er mulig å ta deler av den norske kriminalomsorgen og eksportere den til USA, forteller hun.I sin bok, «The Norwegian prison system», beskriver hun hvorfor det norske fengselssystemet er mer humant enn det amerikansk





