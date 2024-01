Nikki Haley utelukker å bli visepresidentkandidat

Nikki Haley, her på et møte med velgere i New Hampshire, sier hun ikke kommer til å bli visepresidentkandidat om hun taper republikanernes nominasjonskamp. Nikki Haley sier hun ikke har lyst til å være Donald Trumps visepresident om han blir republikansk presidentkandidat. Haley er selv kandidat i det republikanske nominasjonsvalget, og har lenge sagt at hun ikke driver valgkamp for å bli nummer to.

På et valgkamparrangement i New Hampshire fredag utelukket hun det eksplisitt, melder– Jeg har alltid sagt det. Det er et spill de spiller, som jeg ikke kommer til å spille. Jeg vil ikke være visepresident, la hun til. Haley, som var FN-ambassadør under Trump, anses som en mer moderat kandidat enn Trump og Florida-guvernør Ron DeSantis, og har forsøkt å distansere seg fra ekspresidenten. Hun kom på tredjeplass i valgmøtene i Iowa der Trump seiret overlegen





