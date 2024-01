Nick Dunlap blir første amatør siden 1991 til å vinne en PGA Tour-tittel

– Jeg har likt å trene Island i det året jeg har vært her, og jeg ser frem til oppgavene som ligger foran oss, sier Hareide. Island skal spille play off om en plass i EM 2024. Dersom Hareides menn slår Israel, møter de vinneren av Bosnia-Hercegovina og Ukraina. – Jeg har stor tro på laget og spillerne. Dette er en talentfull og ambisiøs gruppe, sier 70-åringen. Nordmannen hadde egentlig gitt seg som fotballtrener etter et kort opphold i Malmö i 2022, men gjorde comeback for Island.

En lykkelig Nick Dunlap holder opp trofeet etter å ha vunnet American Express- turneringen i La Quinta, California søndag. Foto: Ryan Sun AP / NTBDen regjerende amerikanske amatørmesteren Nick Dunlap (20) ble søndag den første amatøren siden 1991 til å vinne en PGA Tour-tittel. Dunlap, som er andreårsstudent ved University of Alabama, gikk to under par på 70 slag på Pete Dye Stadium-banen i La Quinta i California og vant med det American Express-turneringe





