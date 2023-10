Nicholas (22) smadret norsk rekord

Med tiden 21,14 på 50 meter fri forbedret han sin egen norske rekord fra 2021 med 15 hundredeler. Det er et hav av tid på denne distansen, på dette nivået.

- Jeg har en bra start og en sterk svømming i dag. Formen er veldig bra om dagen og jeg har svømt bra på trening. Det føles fint å svømme fort nå og det lover godt inn mot EM som kommer i desember. Det er fortsatt ting jeg må jobbe med i løpet og fokus er rettet på langbane og OL i Paris som kommer neste år, sier Nicholas Lia.Lia var i april under OL-kravet på distansen. Lekene svømmes på langbane.

– Vi diskuterte det. Å nå nivået som våre angrepsspillere utførte forrige sesong er veldig vanskelig å se. Det har ikke skjedd i Premier League. Så vi må være bevisst på det. Det handler om form og om å sette ham i bedre posisjoner og gjøre ting bedre i visse områder for å hjelpe ham til å utnytte sine kvaliteter. Ja, de har også spilt mange minutter og det er en konsekvens av det. headtopics.com

Arsenal-sjefen avslørte fredag at både Gabriel Jesus og Thomas Partey kan være ute av spill i flere uker. Onana ble helten da han reddet et straffespark på overtid mot FC København i Champions League. Det fikk Garnacho til å legge ut et bilde av de to sammen med en gorilla-emoji.«Folk har ingen rett til å bestemme hva jeg skal bli krenket av. Jeg vet eksakt hva Garnacho mente: kraft og styrke. Denne saken må stoppe her», skrev kameruneren Onana på X/Twitter.– Det er vanskelig, trist og veldig overraskende på meg og støtteapparatet.

Les mer:

tv2sport »

Haaland starter mot Young BoysLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕

Gratis build-up før CL-kampeneLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕

Barcelona suser mot avansementLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕

Kolstad-tap i Danmark – Sagosen scoret flittigLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕

Lucas Braathen varsler egen pressekonferanse fredagLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕

Se sending kl. 09.45: Håper folk at Haaland feiler?Livestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕