Ni helikoptre ødelagt i overraskelsesangrep

FARLIG: Delstaten Maine i USA ble rammet av masseskyting. Mistenkt gjerningsperson er fortsatt på frifot og vurderes som farlig. Video: AP.KRASJER: I juni i år ble bilister på den trafikkerte motorveien Interstate-95 i Florida vitne til dennne svært dramatiske hendelsen. Video: Street Demon PC / YouTube. Reporter: Jostein Sletten / DagbladetBAKKESTYRKER: Israels forsvar sier at bakkestyrker natt til torsdag 25.

Sykehusene i Gaza holder på å gå tomme for drivstoff ifølge UNRWA. Det indonesiske sykehuset nord i Gaza skal allerede mandag 23. oktober ha blitt nødt til å stenge grunnet mangel på drivstoff. Video: Twitter/X. Reporter: Christina H. KorneliussenBABET: Uværet som herjet i Storbritannia førte til at dette vraket ble skylt opp på land utenfor Middlesbrough. Lokalbefolkningen tror de kan ha svaret på et 200 år gammelt mysterium.

Les mer:

dagbladet »

- USA: Palestinsk rakett forårsaket trolig eksplosjon ved Gaza-sykehusSiste nytt fra Dagbladet: Amerikansk etterretning vurderer det som sannsynlig at eksplosjonen ved et sykehus i Gaza forrige uke ble forårsaket av en palestinsk rakett eksploder... Les mer ⮕

Israel må unngå å gjøre samme tabbe som USAIsrael må unngå å gjøre samme tabbe som USA Les mer ⮕

USA Fikk elektrosjokk av fonteneÉn er død og fire er skadet etter ulykken. Les mer ⮕

Al-Arabiya: USA har sendt inn utkast for våpenhvile på Gazastripen til FNs sikkerhetsrådI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

Nå må nesten Nykodes USA-notering snart kommeBørskommentator Les mer ⮕

Kilder til WSJ: Israel enige med USA – går med på å utsette bakkeinvasjonI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕