NHO spår at vi julehandler for 130 milliarder

Nordmenn kommer til å bruke 23.688 kroner i snitt hver på mat, drikke og julegaver opplyser NHO Service og Handel (NHO SH) til NTB. Det er nesten like mye i november som i desember.

– Norske forbrukere kjenner renteøkninger og inflasjon på kroppen, og vi har i lang tid sett at de må prioritere hardere. Dette vil gi utslag også på årets julehandel, sier bransjedirektør for handel i NHO Service og Handel, Linda Vist.

Beregninger basert på tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at jakten på gode tilbud og laveste pris har gjort at julehandelen drives fram fra november. NHO merker seg at de siste årene har fenomenet Black Friday utvidet til å bli både Black Week og Black Month, med kampanjer og lagertømming hos svært mange. headtopics.com

Volumet – mengden vi kjøper – vil likevel være mindre enn i fjor, men fordi for prisøkningen har vært så stor, spår bransjen en økning i julehandelen fra i fjor på 1,4 prosent. Utregningene er gjennomført basert på tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).De siste to årene har pandemien drevet fram en ganske sterk vekst i julehandelen.

Lavprisbutikkene vil vinne fram fordi forbrukerne vil se etter billigste mat- og drikkevarer, heller enn å kutte dem helt ut. – Forbrukerne vil nok begynne julehandelen tidlig for å kunne planlegge godt og samtidig sikre seg gode tilbud. Derfor vil Black Week være ekstra viktig i år. For kundene, men også for handelen, forteller Vist. headtopics.com

Det er likevel et stykke igjen til netthandelen tar over markedet: NHO SH estimerer at nordmenn vil legge igjen 12,1 milliarder i norske nettbutikker i november og desember, som er 5 prosent mer enn i 2022.Næringsorganisasjonen sier det er tøffe tider for norske handelsaktører som tradisjonelt har julen som årets viktigste inntektsperiode. Julehandelen er særlig viktig for bransjer som kjøkkenutstyr, spill og leker, gullsmeder, urmakere, bøker og elektronikk.

