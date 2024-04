NFL Yıldızı Rashee Rice, Trafik Kazasında Rolü İçin Özür Diler

NFL yıldızı Rashee Rice (23), bir zincirleme kaza meydana getirdikten sonra kaçtığı iddia edilen bir trafik kazasında rolü için özür diler. Rice, Kansas City Chiefs'in geniş alıcı pozisyonunda oynuyor ve takımın Şubat ayında Superbowl'u kazandığı maçta yer aldı. Geçen hafta Dallas'taki bir otoyolda dört kişiye hafif yaralanmalara neden olan bir kaza yaşadı. Olay, iki spor aracının, bir Lamborghini ve bir Chevrolet Corvette'in hızla ilerlemesi ve dört başka araca çarpmasıyla meydana geldi.

BBC'ye göre Corvette, Rashee Rice ile ilişkilendirilirken, Lamborghini Dallas'ta yerel bir kiralama şirketine kayıtlıdır

Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:



tv2sport / 🏆 13. in NO

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Flere tilskuere måtte amputere etter iskald NFL-kampVinterlige temperaturer på minus 20 grader under en NFL-kamp mellom Kansas City Chiefs og Miami Dolphins har fått store konsekvenser for flere tilskuere.

Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »

Aryna Sabalenka rammet av tragedie: Politiet:Verdenstoer i tennis, Aryna Sabalenka (25), mistet kjæresten. Nå har politiet i Miami kommet med en uttalelse om dødsfallet til den tidligere NFL-profilen.

Kilde: dagbladet - 🏆 2. / 68 Les mer »

103 yaşındaki kadın trafik suçlusu olarak durdurulduİtalyan polisi, sürücü belgesi ve sigortası olmayan, ancak 103 yaşında olduğu düşünülen dünyanın en yaşlı trafik suçlusunu durdurdu. 1920 yılında doğan kadın, arabasını İtalya'nın kuzeyindeki Bondeno kasabasının merkezinden geçiriyordu. İtalyan polisine göre, kadın gece 1 civarında aynı sokaklardan hızlı ve tekrar tekrar geçtiği için fark edildi. Durdurulduğunda, polis ehliyetinin iki yıl önce süresinin dolduğunu ve arabasının artık sigortasının olmadığını keşfetti. Sonuç olarak, araba el konuldu ve çekildi. Kadın polis tarafından evine bırakıldı. Kadının açıklaması, dışarıda yaşayan arkadaşlarını ziyaret etmek için bir sürüşe çıktığı yönündedir. Bondeno, Emilia-Romagna bölgesinde yer almaktadır ve yaklaşık 15.000 nüfusa sahiptir. (NTB)

Kilde: dagbladet - 🏆 2. / 68 Les mer »

Flere tilskuere måtte amputere etter iskald NFL-kampVinterlige temperaturer på minus 20 grader under en NFL-kamp mellom Kansas City Chiefs og Miami Dolphins har fått store konsekvenser for flere tilskuere.

Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »

Aryna Sabalenka rammet av tragedie: Politiet:Verdenstoer i tennis, Aryna Sabalenka (25), mistet kjæresten. Nå har politiet i Miami kommet med en uttalelse om dødsfallet til den tidligere NFL-profilen.

Kilde: dagbladet - 🏆 2. / 68 Les mer »

Bergen byrådı skjenkereglerini liberalleştiriyorBergen'de yıllardır alkollü içki düzenlemeleri, alkollü içki yasasından daha sıkı olan bir şekilde uygulanmaktadır, ancak şimdi Høyre liderliğindeki belediye yönetimi bunları liberalleştirmek için ileri gidiyor.

Kilde: vgsporten - 🏆 18. / 53 Les mer »