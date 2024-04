Neymar'ın PSG'deki performansı hayal kırıklığı yarattı

Og før gamleklubbene til Neymar møtes, kommer Ifølge anonyme kilder innad i PSG , dukket Neymar opp til trening full mot slutten av hans tid i Paris.– Det et gedigent misbruk av eget talent. Det har vært mye skader, og hva som er reelt og ikke er ikke godt å si. Etter Barcelona har han ødelagt mye for seg selv. Det er synd og en skam.

– Likevel sitter man igjen med få gode minner av ham. Det er trist, sier TV 2-eksperten om 31-åringen som nå spiller for Al-Hilal i Saudi-Arabia. – Etter Barcelona er Neymar det mest bortkastede talentet jeg har sett. Jeg tenkte han ville ende opp med både gullballer og VM-gull, men det ser vanskelig ut nå.– Det er ikke overraskende i det hele tatt, sier Stamsø-Møller, og utdyper:

– Man kunne ikke fått et bedre symbol på at PSG-prosjektet ikke har lyktes enn Neymar. Mbappé skal ikke ha ansvar for det, han har stort sett levert, sier Stamsø-Møller.

Neymar PSG

