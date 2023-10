Newcastles toppmål for å erstatte Sandro Tonali kommer ikke billig

Newcastle er ikke spesielt fornøyd med AC Milan som i sommer solgte dem Sandro Tonali for 64 millioner euro. – Det går mot rettssak hvis ikke den italienske klubben bestemmer seg for å sende tilbake noe av pengene nå som det er klart han blir utestengt de neste 10 månedene.

Sandro Tonalo sine advokater fikk forhandlet ned straffen fra 12 måneder for ulovlig spill på egne kamper etter å ha innrømmet han er «spillegal»Han vil derfor gå glipp av resten av Premier League-sesongen og EM i Tyskland til sommeren i tilfelle Italia kvalifiserer seg.

Eddie Howe har sagt at Newcastle ville «kaste armene rundt» og «beskytte» Tonali, men klubben vil ha en erstatter. The Athletic skrev for en uke siden at Newcastle kan rette oppmerksomheten mot Manchester United-midtbanespiller Scott McTominay hvis Tonali blir satt på sidelinjen i en lengre periode. headtopics.com

Han hentet også interesse fra West Ham i sommer, men ble værende og har nå scoret to ganger i sine tre siste Premier League-kamper. Manchester Uniterd manager Erik ten Hag beskrev ham som «en spiller du alltid kan stole på», og derfor vil ethvert trekk sannsynligvis ikke komme billig.

Manchester Citys mistilpasse midtbanespiller Kalvin Phillips nevnes også som et alternativ, mens Fulhams Joao Palhinha og Evertons Amadou Onana tidligere har vært på rekrutteringslisten til Steve Nickson. headtopics.com

Tonali vil ikke kunne spille fotball igjen før i august og må gjennom åtte måneders deltakelse i en gambling-rehabiliteringsplan.Han fortsatt vil kunne trene og opprettholde formen mens han er utestengt, men lønna på 8 millioner euro i året uteblir.

