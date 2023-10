Newcastle utnytter italiensk treghet

Newcastle rakk å benytte seg av Tonali som innbytter mot Dortmund på onsdag, nå forsøker Eddie Howe å få fart på klokka så at det går raskt mot lørdag kveld.

Newcastle møter Wolverhampton, det italienske fotballforbundet har ikke fått rotet seg til å gi beskjed om når karantenen til Tonali starter.– Vi har ikke fått bekreftelse som fotballklubb. Vi har ikke hørt fra de italienske myndighetene, så vi venter på en offisiell kunngjøring. Det er en stor mulighet for at han er tilgjengelig for oss (på lørdag).

Les mer:

Sporten_com »

Newcastle-spiller utestengt i ti månederSandro Tonali blir utestengt i ti måneder for brudd på bettingreglene. Les mer ⮕

Reuters: Newcastle-spiller utestengt i ti månederSandro Tonali blir utestengt i ti måneder for brudd på bettingreglene. Les mer ⮕

Newcastles toppmål for å erstatte Sandro Tonali kommer ikke billigNewcastle er ikke spesielt fornøyd med AC Milan som i sommer solgte dem Sandro Tonali for 64 millioner euro. - Det går mot rettssak hvis ikke den italienske klubben bestemmer seg for å sende tilbake noe av pengene nå som det er klart han blir utestengt de neste 10 månedene. Les mer ⮕

Italias fotballpresident: Tonali utestenges i ti månederNewcastle-spilleren skal være enig med det italienske fotballforbundet om straffen. Les mer ⮕

Reuters: Tonali utestengt i ti månederLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕

Italias fotballpresident: Tonali utestenges i ti måenderNewcastle-spilleren skal være enig med det italienske fotballforbundet om straffen. Les mer ⮕