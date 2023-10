Newcastle bruker tre millioner pund på å kjøpe fri Steve Bruce

– Etter at deres meget populære manager Rafel Benitez bestemte seg for å virkelig cashe inn og ta jobb i den kinesiske klubben Dalian Yifang har Newcastle vært på leting etter en ny manager.

Newcastle har hele denne våren annonsert enorme endringer, de skulle få ny eier som i praksis ville gi dem ubegrensede resurser til spillerkjøp og annen opprustning. Da dette ikke skjedde stakk Benitez med sine assistenter. – En rekke managere ble kontaktet, men de sa nei, på grunn av det de opplevde som «resursmangel».“There is a huge challenge ahead of us, but it’s one that my staff and I are ready for.

Steve Bruce har en lang karriere som manager bak seg. Han har vært trener for Sheffield United, Huddersfield, Wigan, Crystal Palace, Birmingham City, Sunderland, Hull City og Aston Villa, men han har aldri ledet et lag til de nivåene som Newcastle ønsker å nå.Bruce, som altså var manager for Newcastles erkerival Sunderland fra 2009 til 2011, skal etter sigende ha vært Newcastle-supporter i ungdomsårene.

«Jeg er henrykt og svært stolt. Dette var min barndomsklubb og klubben til min far, så dette er et spesielt øyeblikk for min familie og meg» sier Bruce i pressemeldingen.«Hele opplegget med Newcastle og Mike Ashley er vanskelig. De hadde en manager som hadde tatt steget opp, men så mistet de han. Nå har de en som ikke har bevist at han kan ta et lag noe særlig oppover.

«Det kan hende han forhindrer klubben i å rykke ned, men jeg tror ikke man kan håpe på mer. Det er et lite spennende valg».