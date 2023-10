Nettet åpnes gradvis på Gaza - slik ser krigens andre fase ut

SATELITT: Her begynner bildet av Gaza søndag morgen, men nå som nettet åpner kommer vi tettere på. Satelittbildet viser området nord på Gazastripen den 28. oktober. Foto: Planet Labs PBC/Handout via REUTERSMassive luftangrep og artilleriild inn mot Gaza-stripen fortsetter natt til søndag. Hamas væpnede styrker meldte om at de kjemper mot israelske soldater inne i Gaza.

Helsemyndighetene på Gazastripen opplyser sent lørdag at antall drepte mennesker har passert 8000. Tallet har steget svært raskt det siste døgnet, og siden internett og telefonforbindelser har vært nede, har det ikke vært mulig å ringe ambulanser eller hente inn informasjon. Det er ventet at tallene stiger.

RAKETTER: Fra den israelske byen Sderot har fotografen fanget raketter avfyrt fra inne på Gaza mot Israel om kvelden den 28. oktober. Foto: ARIS MESSINIS – Det har vært de tøffeste på de siste tre ukene. Jeg får mange telefoner og meldinger utenfra fra mennesker som ber meg undersøke om familiene og slektningene deres fortsatt er i live. headtopics.com

I luften på bildene virvler støvet etter de sammenraste bygningene, Ambulansene rykker fortsatt ut med sirener. Motaz Asaiza har 10,8 millioner følgere på Instagram, og fotografiene og øyeblikkene han formidler fra Gaza treffer mange.

– Vi går inn i den neste fasen og angriper Hamas i Gaza fra lufta, over land og fra sjøen, sa Daniel Hagari fra IDF.– Jeg tror dette blir en militæraksjon i tre eller fire faser, uttaler den amerikanske professoren ved det nasjonale universitetet for forsvar i USA til Al Jazeera.– De vil ødelegge viktige nøkkelelementer i Hamas logistikk, transport, kommunikasjon og gjøre små fremstøt inn i Gaza for å teste Hamas reaksjon. headtopics.com

