Netflix gir grønt lys for sesong tre av «Love on the Spectrum»

«Det er mer kjærlighet i vente», skriver Variety – som opplyser at Netflix har gitt grønt lys for sesong tre.

«Love on the Spectrum» er en dokumentarserie om personer på autisme-spekteretAutisme, egentlig autismespekterforstyrrelser er en fellesbetegnelse for ulike utviklingsforstyrrelser i nervesystemet, kjennetegnet av vedvarende vansker med å starte eller opprettholde gjensidig sosialt samspill og kommunikasjon, kombinert med begrensete interesseområder og ofte repeterende og ufleksible atferdsmønstre. (Store Norske Leksikon), som forsøker å finne kjærligheten. Netflix kunngjorde nyheten under et arrangement i Los Angeles på det som er Verdens autismedag, 2 april. Forrige sesong markerte seg på topp-ti-listen til strømmekanalen globalt. «Love on the Spectrum har også sikret seg tre eksemplarer av den prestisjetunge EMMY-statuetten, for «fremragende ikke-manusbaserte realityprogram», samt beste casting og beste klip

