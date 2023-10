Netanyahu ber sivile flykte: – Krigen blir lang

TALTE: Et døgn etter Israel intensiverte angrepene mot Gazastripen, holdt militærledelsen pressekonferanse. – Dette er mitt livs oppdrag, sier statsminister Benjamin Netanyahu.Følg utviklingen i Israel-Gaza-krigen live her.

– Den pågående bakkeoperasjonen i Gaza er steg to av krigen. De som anklager oss for krigsforbrytelser er hyklere, sier statsminister Benjamin Netanyahu under en pressekonferanse lørdag kveld.kraftig bombardement– Krigen inne i Gaza blir vanskelig og lang, understreker han.Likevel har israelske jagerfly bombet Sør-Gaza med stor kraft den siste uken.

– Det var en forferdelig svikt. Det skal etterforskes. Vi kommer til å snu på hver eneste stein, svarte han på et spørsmål om han har ansvar for sammenbruddet i Israels sikkerhet.Netanyahu understreker også at Israel jobber på spreng for å løslate de over 200 gislene som Hamas tok til fange under angrepet. headtopics.com

– Vi har to mål. Ett er å ødelegge Hamas' militære og operasjonelle kapasitet, og det andre er å bringe tilbake dem som er tatt til fange, sier han.– Vi har ingen interesse av å utvide krigen, men vi er forberedte på alle fronter, sier han.

Tidligere fredag skal det israelske forsvaret (IDF) ha advart innbyggere i Gaza by om at byen nå er å anse som en «slagmark», ifølge AFP.

