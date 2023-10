Netanyahu beklager uttalelse om sikkerhetsglipp

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har møtt en storm av kritikk etter uttalelser om 7. oktober-angrepet og hvorvidt Israel kunne vært bedre forberedt. Søndag morgen går Netanyahu ut og beklager.

Det var en melding hvor Netanyahu antydet at sikkerhetstjenesten hadde ting å svare for etter 7. oktober som utløste en storm av kritikk. Søndag har Netanyahu slettet den omstridte posten på sosiale medier der han la skylden på sine forsvars- og etterretningsfolk for mangelfulle vurderinger før det dødelige angrepet Hamas rettet mot Israel 7. oktober. Det skriver den israelske storavisa Haaretz.

Det var tidligere denne helga at Netanyahu hevdet at han aldri hadde mottatt noen advarsler om at Hamas' planla å starte en krig mot Israel. Han la skylden på toppene i forsvarets etterretningstjeneste og den interne sikkerhetstjenesten Shin Bet. headtopics.com

– Jeg gir min fulle støtte til alle lederne av sikkerhetstjenestne. Jeg stiller meg bak stabssjefen, befal og soldater i IDF som kjemper ved fronten. Sammen skal vi vinne, heter det i Netanyahus beklagelse søndag.

