Netanyahu beklager anklager mot etterretningen

Israels statsminister Benjamin Netanyahu beklager at han beskyldte etterretningstjenesten for ikke å ha forutsett Hamas' angrepsplaner. Foto: Abir Sultan / AP / NTBIsraels statsminister Benjamin Netanyahu beklaget søndag at han anklaget etterretningstjenestene for ikke å ha forutsett Hamas planer om angrepet 7. oktober.

– Tvert imot, trodde alle i sikkerhetsstyrkene, inkludert lederne for den militære etterretningen og den sivile etterretningen Shin Bet, at Hamas var avskrekket. Det var vurderingen som ble sendt gang på gang, skriver han.

På pressekonferansen sa han at det ble gjort grove feil da Hamas' planer ikke ble oppdaget, og at dette skal granskes grundig. BARN RAMMES: En palestinsk gutt sørger over sine slaktinger som ble drept i et israelsk angrep mot byen Rafah på Gazastripen 23. oktober.Etter krigsutbruddet har Gazastripen vært utsatt for massive israelske bombeangrep.Israels beleiring av Gazastripen har innebåret at vannforsyngingen inn i området har blitt strupet. Norge fordømte tidlig blokkaden av vann, mat, drivstoff og medisiner. headtopics.com

– Antallet barn som er meldt drept på bare tre uker på Gazastripen, er mer enn antallet drepte i væpnede konflikter globalt – i mer enn 20 land – i løpet av et helt år de siste tre årene, heter det videre.

Det ene bildet fra videoen viser flere soldatar vandrende over et jorde sammen med et pansret kjøretøy. I horisonten kan man se tjukke røykskyer som stiger til værs. Det har vi ikke lyktes med enda. Det har heller ikke andre land lyktes med. Men vi har delt lister over hvilke mennesker vi vil ha ut, med alle som har innflytelse over dette, sier utenriksministeren.Norges utenriksminister Espen Barth Eide sier søndag Norge fremdeles anser en tostatsløsning som det beste svaret for langvarig fred i konflikten mellom Israel og Palestina. headtopics.com

Krigen mellom Israel og Hamas: Israel reagerer kraftig på NorgeNorges utenriksminister Espen Barth Eide mener Israel «brenner sympati» med de kraftige angrepene mot Gaza. Nå tar Israels ambassadør til Norge et oppgjør med uttalelsene og Norges støtte til våpenhvile. Les mer ⮕

Iran om Israels Gaza-angrep: – Har krysset den røde linjenI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

Palestinsk Røde Halvmåne: Israel har bedt om umiddelbar evakuering av sykehusI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

– Foreløpig uendret trusselnivå i NorgeI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

– Norge er klare om vi blir spurtI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

Krigen mellom Hamas og IsraelI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕