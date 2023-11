Nervøse investorer dumper aksjer ved fremvoksende markeder i Asia

Nikkei 225-indeksen startet dagen med en oppgang på over to prosent onsdag morgen. Også i Sør-Korea og Australia pekte pilene opp. Det har vært store bevegelser for den japanske hovedindeksen i år. Den har falt med åtte prosent fra midten av september, men er over 22 prosent høyere for hele året.Den japanske sentralbanken avsluttet sitt todagersmøte på tirsdag.

– Det er to overraskelser i rapporten. Inflasjonsutsiktene for 2024 er for høye, men for lave for 2025. Det virker som at sentralbanken forsøker å sende et signal til markedet om at inflasjonen er forbigående, men samtidig være fleksible nok i prognosene til at de har handlingsrom til å svare på høyere prisvekst i 2024, sier seniorøkonom Min Joo Kang hos ING i en rapport.

– Det vil i stor grad avhenge av trendene i de globale obligasjonsmarkedene. Før den neste rapporten kan det ventes at markedsrentene faller – i tråd med amerikanske statspapirer. Da kan det åpne seg et vindu for den japanske sentralbanken, sier Min Joo Kang hos ING.Den japanske yenkursen har svekket seg mot amerikanske dollar og falt til under 150-nivået tidlig onsdag morgen– nivåer hvor det tidligere er blitt intervenert for å styrke valutaen.

– Vi er klar til å handle og utelukker ikke noe som helst for å hindre overdreven volatilitet. Vi er på stand by, sa Kanda til journalister, ifølge næringslivsavisen Nikkei AsiaUtenlandske investorer rømmer fra fremvoksende markeder i Asia. En oversikt fra Bloomberg viser at de dumpet aksjer for 27 milliarder dollar de siste tre månedene og 11 milliarder dollar i oktober.

