Nergård-tråler tok inn vann øst av Bjørnøya

– Det vi vet er at det er vanninntrenging i maskinrommet, og at de ikke har klart å lokalisere hvor vannet kommer inn. De lenser og har opprettholdt tyngdepunktet til skipet. Kapteinen meldte tidligere og står fortsatt ved at situasjonen er uavklart, men at de har kontroll, sier Frode Iversen, pressemedarbeider ved Hovedredningssentralen Nord-Norge til Nordlys like før klokka 22:00.

– Klokka 22:40 ankom det første sivile fartøyet havaristen og ligger nå i stand by ved skipet. Nå avventer vi tilbakemelding fra kapteinen om at de har fått om bord lensepumpen fra helikopteret og en oppdatering på situasjonen. Slik vi vurderer situasjonen akkurat nå er det ikke nødvendig med evakuering av mannskapet, sier Iversen.

Kapteinen på havaristen bekrefter at situasjonen har bedret seg, og at vannstanden synker. Med to ekstra pumper har man også en reservekapasitet. – Vi har løpende dialog med båten og de melder at situasjonen er under kontroll. Det er ikke fare for liv og helse. Det vurderes kontinuerlig om det er behov for å evakuere båten, den kan sannsynligvis ikke gå for egen maskin. Vi er tilgjengelig for aktørene i redningsaksjonen og følger også opp de som har pårørende om bord til situasjonen er avklart, sier Holmøy til Nordlys tidligere i kveld.

