Neppe renteøkning torsdag, men budskapet vil bli lest med lupe

Rentemøtet denne uka er et såkalt mellommøte. Da kommer det normalt ikke nye prognoser eller justeringer av rentebanen.Spørsmålet «alle» derimot stiller seg, er om det kommer noen endringer i budskapet fra rentekomiteen om veien videre.

* Og ordlegger hun seg som hun gjorde sist, da hun sa at renta trolig skal opp en siste gang før året er omme? – Hvorvidt det blir nødvendig å heve renten videre, vil avhenge av den økonomiske utviklingen. Trolig setter vi styringsrenten opp en gang til, mest sannsynlig i desember.

– Ett inflasjonstall er for lite til å si noe om hvorvidt vi ser en trend. Derfor heller jeg til at Norges Bank fortsatt vil holde det åpent om at renta skal videre opp i desember, sier hun. – Hvis også de tallene er svakere enn Norges Bank ventet, kan det være at vi kan avlyse den siste renteøkningen. Men det for tidlig med en avlysning allerede denne uka, sier Due-Andresen.Norges Bank har som mål å holde inflasjonen på 2 prosent over tid. Når inflasjonen er høyere enn målet, tilsier det normalt at sentralbanken vil holde styringsrenta høy.

