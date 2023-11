Nektet å trykke BDS-brosjyre - mente det var porno

INFORMASJON: Dette er den siste utgaven av BDSM-brosjyren, som utgis med støtte av Helsedirektoratet. Foto: FaksimileSMil Norge er en frittstående, partipolitisk uavhengig og landsdekkende organisasjon for BDSM-ere og fetisjister i Norge.Firmaet de hadde dialog med, VistaPrint, har flere ganger hatt oppdrag for Smil. Men denne gangen ble ordren kansellert.

FORDOMSFULLT: Jarl Ivar Brynhildsvoll i SMil mener dette er et eksempel på hvor mange fordommer mot BDSM det er i samfunnet. Foto: PrivatDet er grafiker Mina Fjeld Kvernvik i Litt Grafisk som har laget brosjyren, på vegne av SMil.– En kundebehandler, som åpenbart syns det var ubehagelig å kontakte meg, ringte og sa at de måtte kansellere ordren, sier Kvernvik.

Praksisen kjennetegnes av et stort mangfold, men innebærer typisk et mentalt rollespill der partnerne inntar utfyllende roller overfor hverandre.Grafikeren skjønte fortsatt ikke hvilke av retningslinjene de henviste til, men kom til at de trolig henviste til punktene deres om pornografisk bruk eller innhold som er støtende, ulovlig, trakasserende, ærekrenkende og obskønt.

Hun ba deretter firmaet om en oversikt over hvilke illustrasjoner som er i strid med deres retningslinjer. – Denne informasjonsbrosjyren er viktig, da informasjon om hva BDSM er, grenser, regler og hvordan man kan utøve BDSM på en trygg måte er vesentlig informasjon å nå ut med, sier Brynhildsvoll.Den store

