Nedslående barnehagefunn: - Uforsvarlig å være der

I undersøkelsen, utført av Opinion, svarer over 450 barnehagestyrere fra både private og kommunale barnehager at bemanningssituasjonen i deres barnehage er nokså dårlig eller svært dårlig.

BEKYMRET: Omfanget av utfordringene er større enn Steffen Handal og Utdanningsforbundet har fryktet. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2 – Jeg blir engstelig av at så mange små barn opplever å tilbringe utallige timer i institusjoner som handler mer om tilsyn enn om pedagogisk virksomhet.I undersøkelsen kommer det blant annet fram følgende:

18 prosent av styrerne svarer at de noen eller mange ganger i løpet av det siste året har hatt så lav bemanning at de måtte redusere åpningstiden eller stenge en avdeling. – Vi har først og fremst visst om det som dreier seg om arbeidsmiljøet til de ansatte, høyt sykefravær og problemer med å skaffe nok vikarer, sier han. headtopics.com

– I tillegg kan dette forplante seg videre inn i utdanningsforløpet til barna. Det påvirker alt fra språk, opplevelse av trygghet og evnen til å få seg venner.Folkehelseinstituttet uttalte i sin senesteDersom det skjer, må også foreldre forberede seg på stengte barnehager, eller barnehager med reduserte åpningstider, ifølge Handal.

