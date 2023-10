Nedrykk vil være den kanskje svakeste prestasjonen i moderne tid

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger.Da NFF la ut terminlisten for Eliteserien 2023, tenkte alle at Vålerenga–Rosenborg ville være en nøkkelkamp i toppstriden. De traff på én av to.

Det ble en nøkkelkamp. Ubegripelig nok handlet den om å unngå nedrykk. Bakteppet handlet om to klubber i sportslig krise.

