Nedrykk vil kanskje være den svakeste prestasjonen i moderne tid

Da NFF la ut terminlisten for Eliteserien 2023, tenkte alle at Vålerenga-Rosenborg ville være en nøkkelkamp i toppstriden. De traff på én av to.

Det ble en nøkkelkamp. Ubegripelig nok handlet den om å unngå nedrykk. Bakteppet handlet om to klubber i sportslig krise.Les hele saken med abonnement

Da Bohinen fikk spørsmålet, gikk telefonen rett til konaLars Bohinen går all in for å redde sist sesongs eliteseriemannskap fra nedrykk til PostNord-ligaen. Les mer ⮕

Marerittet fortsetter for Aalesund – Tok et langt steg mot nedrykk(Haugesund – Aalesund 6–1) De oransjekledde trengte sårt en seier i bunnkampen. Det håpet drepte Haugesund, som disket opp med målfest. Les mer ⮕

Haugesund lekte seg: - Dårlig nytt for VålerengaHAUGESUND (TV 2): FKH banket Aalesund og tok et lang steg mot ny kontrakt i Eliteserien. Les mer ⮕

Strandberg vil avslutte karrieren i Vålerenga: – Da må vi få skikk på sakene førstVALLE (VG) Vålerenga-kaptein Stefan Strandberg (33) ble overrasket over hvor stort det var å bli pappa. Men ikke over hvor stor nedrykksfare de kongeblå er i. Les mer ⮕

Vålerenga-krisen fortsetter: - Blir bare verre og verreVålerenga ligger på kvalikplass etter tap mot Rosenborg. Feiringen til Jayden Nelson (21) satte sinne i kok hos VIF-fansen. Les mer ⮕

Keepertabbe og straffebom – Vålerenga-krisen forverret mot RBKVALLE (VG) (Vålerenga-Rosenborg 1–3) Landslagsspiller Stefan Strandberg bommet på straffe. Jacob Storevik maktet ikke å redde Ole Sæters skudd fra 30 meter. Da ble det en marerittkveld for Vålerenga. Les mer ⮕