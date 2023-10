Nedgang for Equinor etter sterke tall i fjor

. I denne perioden var særlig gassprisene svært høye. I samme kvartal i 2021 var det justerte resultatet på 9,77 milliarder dollar.

I det justerte resultatet før skatt luker Equinor ut engangseffekter og støy. Selskapet mener dette tallet gir et bedre bilde av den underliggende utviklingen enn andre nøkkeltall.– Equinor leverte sterke resultater og kontantstrøm i et kvartal påvirket av betydelig lavere gasspriser enn i fjor, sier konsernsjef Anders Opedal.

Han peker på at god drift bidro til høy oljeproduksjon fra kjempefeltet Johan Sverdrup og Equinors internasjonale portefølje. Gassproduksjonen i Norge ble påvirket av planlagt vedlikehold og utvidede revisjonsstanser.Vår Energi la frem tall for tredje kvartal tidligere i uken. Selskapet leverte et resultat før skatt på 920 millioner dollar (10 milliarder kroner), ned fra 1,1 milliarder dollar i samme periode i fjor. headtopics.com

Fredag morgen leverte også Aker BP ferske tall. Selskapet la frem et driftsresultat på 2,62 milliarder dollar (29,3 milliarder kroner), fra 3,89 milliarder dollar på samme tid i fjor.

